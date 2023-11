Sampdoria, Pirlo contestato da un tifoso: “Alla Juve la formazione te la…”

Fermati in aeroporto, Pirlo ed il resto della Samp sono stati contestati da un gruppo di tifosi: "Come uomo non posso dirti nulla, ma come allenatore..."

È un periodo delicato per la Sampdoria ed i suoi tifosi. La squadra non riesce a rendere, sia per evidenti difficoltà in campo che per sfortuna, e i sostenitori cominciano a stufarsi. La dimostrazione questa domenica. Si sono fatti sentire i trecento che hanno seguito i blucerchiati nella trasferta di Salerno in Coppa Italia, che prima hanno sostenuto la squadra poi l'hanno rimproverata. Successivamente l'episodio ha visto protagonista anche mister Andrea Pirlo, preso di mira da un tifoso in aeroporto. Quest'ultimo si è rivolto con un messaggio ben chiaro: "Come uomo non posso dirti nulla, assolutamente, ma dì la verità... nella Juventus la formazione te la faceva Ronaldo" facendo riferimento all'annata passata alla Juve. Immediatamente la risposta del direttore tecnico doriano Nicola Legrottaglie: "Ti stai perdendo, se vuoi parlare di calcio noi siamo qui". Il tutto per fortuna si è concluso per il meglio e gli animi si sono calmati. L'episodio però fa riflettere e testimonia quello che è il sentimento dei tifosi blucerchiati.