Sampdoria, c’è l’accordo per il nuovo portiere: è Filip Stankovic

Buone notizie per la Samp, che stringe per ingaggiare il suo nuovo portiere

A pochi giorni dall'inizio del campionato, la Sampdoria è ancora alla ricerca di un portiere. Con gli addii di Falcone e di Audero, ancora non ufficiale ma in dirittura d'arrivo, è necessario intervenire per la porta e i blucerchiati sono corsi ai ripari. A prendere le redini della porta della Samp sarà Filip Stankovic. Si tratta del figlio dell'allenatore Dejan Stankovic, il quale arriva da due buone stagioni al Volendam in Olanda. Dovrebbe agire da titolare, con al suo fianco Ravaglia e Saio. Arriverà con la formula del prestito dall'Inter in una trattativa non legata alla cessione, sempre a titolo temporaneo, di Audero.