Sampdoria, Depaoli e Pedrola tornano in gruppo. Murru da valutare

Buone notizie giungono dall'infermeria per laSampdoria e mister Andrea Pirlo. Al ritorno dalla sosta Nazionali, l'allenatore potrà finalmente porre totale affidamento su Fabio Depaoli ed Estanis Pedrola. I due calciatori hanno avuto a che fare con dei fastidiosi infortuni che li hanno tenuti ai box per diverse settimane, ma ora secondo La Gazzetta dello Sport sono pronti per tornare in gruppo e a disposizione. Il rientro in campo è segnato già per domenica prossima, in occasione della sfida col Cosenza. Chi invece ha avuto qualche difficoltà nell'allenamento di lunedì sono invece Delle Monache e soprattutto per Murru, che pare non siano riusciti a concludere il lavoro quotidiano. Da valutare quindi le condizioni dei due blucerchiati, che difficilmente vedremo presto in campo.