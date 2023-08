Sampdoria, ecco Facundo Gonzalez dalla Juventus

Altro rinforzo in casa Sampdoria per mister Andrea Pirlo. Dopo l'approdo in attacco di Esposito dall'Inter, ecco un nome nuovo anche per la difesa. La società blucerchiata, infatti, ha annunciato con una nota ufficiale attraverso il proprio sito e i propri canali social l'arrivo di Facundo Gonzalez, giocatore classe 2003, in prestito dalla Juventus.