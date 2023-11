Sampdoria, emergenza per Modena: convocati tre Primavera

Per i blucerchiati, però, la settimana è stata tormentata a causa di un virus che ha colpito diversi giocatori. La situazione sembra sotto controllo, ma nella conferenza stampa di vigilia Pirlo non si è sbilanciato su chi potrà andare in campo: "Durante la settimana lo hanno avuto Barreca, Giordano, Facundo, Girelli e Tantalocchi. Speriamo che la situazione sia sotto controllo. Stiamo valutando col dottore il da farsi. Non ci voleva, visto che siamo già corti” le parole dell’allenatore bresciano, che ha convocato 24 giocatori, tra i quali non c’è Girelli: dentro tre Primavera.