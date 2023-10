Sampdoria, Ferrero: “Sapevo mi avreste rimpianto, Radrizzani è un delinquente”

RADRIZZANI: "Sono commosso. Avevo detto che i tifosi avrebbero rimpianto la mia assenza ma non pensavo che sarebbe successo così presto" ha esordito l'ex patron dei blucerchiati ai microfoni di Radio Cusano Campus. Passando invece alla nuova gestione della Sampdoria, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi: "Vorrei capire il perché non mi paga? Ma non parlo di me, che gliel'ho data gratis, dico perché non paga i concordati? Perché non paga Vidal per esempio? Non ho altro da dire su di lui, solo che è un delinquente". Parole forti e dure in pieno stile Massimo Ferrero, mai banale e sempre pronto a ricevere il massimo delle attenzioni.