Sampdoria, il figlio di Mancini in società: il suo ruolo

Novità in casa Sampdoria dove la dinastia Mancini continua. Dopo aver visto Roberto calciatore, ecco suo figlio Andrea entrare in società.

Continua a sviluppari la nuova Sampdoria targata Radrizzani-Manfredi. Dopo l'arrivo di Andrea Pirlo in panchina come mister, ecco andare a formarsi tutta lo staff dirigenziale che si occuperà del mercato e delle questioni interne dal 2023/2024.

In tale ottica, come sottolineato da Telenord e da Sky, sembra fatta per l'arrivo di Andrea Mancini nel ruolo di direttore sportivo. Si tratta del figlio del CT dell'Italia, nonché storico grande ex blucerchiato, Roberto, legatissimo ai colori doriani.