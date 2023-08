Sampdoria, Gabbiadini saluta: “Voglio solo dire grazie, per l’affetto e…”

ManoloGabbiadini è un nuovo giocatore dell'Al Nasr SC. A confermarlo è stato lo stesso club di Dubai tramite post social con tanto di video, condiviso dal giocatore. Non è mancato, inoltre, il messaggio d'addio verso la Sampdoria e il grazie rivolto a tutti i tifosi: "Mi conoscete tutti molto bene ormai. Non sono un tipo da molte parole, per questo mi sento di dirvi soltanto GRAZIE! Per avermi accolto dieci anni fa e avermi fatto subito sentire a casa. Per l'affetto, il calore, la passione che mi avete sempre dimostrato. Abbiamo vissuto insieme tanti momenti, che resteranno indelebili nella mia mente e nel mio cuore".