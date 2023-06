Sampdoria, un campione del mondo azzurro per la panchina?

Nuovo nome per la panchina blucerchiata in vista della prossima stagione in Serie B.

Redazione ITASportPress

Saranno settimane molto importanti per la Sampdoriaper comprendere meglio come ripartire dopo la retrocessione e il passaggio all'accoppiata Radrizzani-Manfredi. A livello sportivo servirà anche scegliere bene il nuovo mister dopo l'addio di Stankovic.

In tal senso, negli ultimi giorni sono stati fatti molti nomi. Durante la trasmissione Sportitalia Mercato, ai papabili per la panchina blucerchiata si sarebbe aggiunto un altro illustre tecnico. Alfredo Pedullà ha rilevato uno dei candidati alla guida della Sampdoria che ripartirà, come noto, dal campionato di Serie B.