Sampdoria-Grosso: cosa manca per il “sì” del mister. C’è anche un’altra opzione

La formazione blucerchiata alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione in B.

La Sampdoria sembra aver virato forte su Fabio Grosso come prossimo allenatore. Pare essere lui il tecnico che Andrea Radrizzani vuole per la prossima stagione di Serie B. Ma cosa manca per la firma? Secondo Il Secolo XIX, il mister ex Frosinone, reduce dalla bellissima promozione in A con i Ciociari si è preso qualche ora di tempo. La risposta dovrebbe arrivare prossimamente. Secondo quanto si apprende, la trattativa è in fase avanzata e la speranza è quella di chiudere nel breve periodo.