Sampdoria, Grosso non è convinto: salta l’accordo?

Quando sembrava vicina la fumata bianca, ecco l'inatteso stop. La trattativa che avrebbe dovuto portare Fabio Grosso a sedere sulla panchina della Sampdoria è momentaneamente in stand-by. Uno stop giustificato dai dubbi dell’allenatore ex Frosinone, con il ripensamento che potrebbe far saltare l’intera operazione. Perché il tecnico non è convinto e prima di fare il passo definitivo vorrebbe capire quali sono tutte le carte in tavola e valutare se siano a posto sotto l'aspetto contrattuale ma anche tecnico. Al momento sarebbe quindi gelo tra le parti, presto novità. Intatto la dirigenza ha preso contatti con Farioli e Baroni.