Sampdoria, Lanna: “Nomi importanti arrivati. L’intenzione è tornare subito in A”

Non si nasconde Lanna a proposito dell'ambizione della Samp di fare ritorno immediato in A.

La Sampdoriaha dato inizio alla fase del ritiro pre-stagionale che servirà a preparare il prossimo campionato di Serie B. Alla corte del neo mister Andrea Pirlo anche alcuni volti nuovi di un certo spessore come i nuovi acquisti Ricci e Borini. Ed è proprio sulla base dei nuovi arrivati e della grande voglia di tornare in A che il presidente Marco Lanna ha parlato a margine del Festival Economia in Anteprima di scena a Savona.