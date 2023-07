Sampdoria, Legrottaglie spiega il suo lavoro: “Ecco come si forma una buona squadra”

L'ex difensore fa parte dello staff della Samp come Head of Performance.

Nel nuovo corso della Sampdoriatargato Andrea Pirlo, c'è anche Nicola Legrottaglie a dare una mano alla squadra. L'ex difensore fa parte dello staff tecnico ed in particolare risulta essere l'Head of Performance del team. A spiegare con maggiori dettagli quale sarà il suo compito per i ragazzi blucerchiati è stato lo stesso ex atleta sui social con un post Instagram nel quale ha analizzato alcuni aspetti importantissimi legati al suo operato.