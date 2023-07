Sampdoria, Mancini: “Mio figlio Andrea? Che emozione… se lo merita”

Il C.t. della Nazionale non ha nascosto l'emozione per l'ufficialità del figlio Andrea in dirigenza. Sarà il direttore sportivo dei blucerchiati

Intervenuto ai microfoni di Primocanale, Roberto Mancini si è espresso sulla Sampdoria e sulla presenza del figlio in società. Solo poche settimane fa infatti Andrea Mancini si è unito al club blucerchiato, dove sbrigherà la mansione di direttore sportivo. Queste le parole del padre: "Un'emozione unica vederlo con quei colori, lui ha avuto sempre un rapporto d'amore per questa maglia. Da parte mia non ha bisogno di consigli perché parliamo sempre di calcio, ma sul lavoro ognuno ha le sue responsabilità. È giovane, ma ha competenza e parla tre lingue. È tagliato per questo lavoro. Poi ripeto, lavorare per una squadra verso cui provi amore è qualcosa di molto bello e ciò mi rende felice".