Sampdoria, necessario intervenire su centrocampo e difesa

A pochi giorni dal via del campionato, la Sampdoria deve perfezionare il proprio organico di squadra. In particolare, necessario per mister Pirlo è intervenire in difesa dove serve un rinforzo di livello e qualcosa per fare numero e non rischiare di rimanere a corto di uomini. Tralasciando l'ormai definito arrivo a Genova di Ferrari, il profilo sondato dal club blucerchiato è quello di Daniele Ghilardi. Classe 2003, arriva in prestito dal Verona ed è stato vicecampione del mondo con la Nazionale Under 20. Restano comunque vive e percorribili le corsie estere Mbuyamba e Baniya.