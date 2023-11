Sampdoria, nome nuovo per il post Pirlo: la situazione

Avvio di stagione disastroso per la Sampdoria di Andrea Pirlo. L'ex Juventus, arrivato tra l'entusiasmo generale, non sta rispettando le aspettative. Negli ultimi giorni, poi, la squadra blucerchiata è stata prima battuta dal Sudtirol e poi eliminata dalla Coppa Italia per mano della Salernitana. Dopo 11 giornate, la Sampdoria ha raccolto soltanto sette punti ed è attualmente diciassettesima. Nonostante la fiducia, la dirigenza inizia a guardarsi intorno. Un nome che piace a Nicola Legrottaglie è quello di Daniele De Rossi. L'ex Spal, infatti, potrebbe essere il sostituto di Andrea Pirlo in caso si decidesse di procedere con l'esonero. La sfida casalinga contro il Palermo sembra essere cruciale per l'ex Juventus.