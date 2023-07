Sampdoria, passione alle stelle: la Sud è già esaurita. Boom di abbonamenti

Il tifo blucerchiato si conferma unico. 9100 abbonamenti in una decina di giorni.

"RicominciAMO", non potrebbe esserci parola migliore per descrivere l'attuale momento della Sampdoriae il legame unico col proprio pubblico. La conferma, nonostante le note questioni societarie e sportive degli ultimi tempi, arriva dall'esito della campagna abbonamenti e, precisamente, dai numeri della Curva Sud, già andata sold out.