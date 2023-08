Sampdoria, Pirlo: “Coda trattativa in corso. Occhio al Pisa, squadra che…”

Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Pirlo ha presentato la seconda sfida di campionato che vede la Sampdoria impegnata contro il Pisa. L'allenatore blucerchiato ha avvertito i propri giocatori riguardo l'avversario: "Giochiamo la prima in casa davanti ai nostri tifosi, davanti alla nuova proprietà che vorrà essere presente - ha dichiarato il tecnico -. Per cui vogliamo fare una bella partita. Occhio ai nostri avversari, sanno giocare a calcio e dovremo stare molto attenti". Poi, l'allenatore ha parlato del mercato: "Per Coda c'è una trattativa in corso ma non ne parliamo finché non sarà ufficiale, è rispetto verso i nostri attaccanti. Facundo Gonzalez e Stojanovic sono arrivati, ma anche Lemina".