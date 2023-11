Sampdoria, Pirlo: “Ora serve dare continuità. Sarà importante approcciarla bene”

Intervenuto in conferenza stampa, Pirlo ha anche parlato di squadra e infortunati: "Qualcuno influenzato, qualcuno no. Valutazioni da fare, ancora non ho deciso"

Redazione ITASportPress

"Ora sarà importante dare continuità alla vittoria di sabato. Non solo per i tre punti, ma anche per dare morale a noi stessi e migliorare la classifica". È con queste parole che Andrea Pirlo ha presentato il match di sabato tra Modena e Sampdoria. L'allenatore blucerchiato ha fatto riferimento al precedente successo contro il Palermo, dal quale bisogna ripartire.