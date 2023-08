Sampdoria-Pisa, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sampdoria-Pisa, le ultime

Secondo appuntamento della stagione cadetta per le due formazioni. O meglio il secondo per la Samp, il debutto per il Pisa che non è sceso in campo lo scorso weekend. La formazione di Genova ha voglia di portare a casa un altro successo come confermato dallo stesso tecnico Pirlo alla vigilia: "Giochiamo la prima in casa davanti ai nostri tifosi, davanti alla nuova proprietà che vorrà essere presente. Per cui vogliamo fare una bella partita", alcune delle sue parole. Per farlo, ecco titolari Stankovic in porta, Depaoli, Ferrari, Murru e Giordano in difesa. Centrocampo con Verre, Yepes e Benedetti. In avanti Borini dovrebbe essere recuperato. Con lui La Gumina e Pedrola.