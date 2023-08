Sampdoria, più abbonati rispetto allo scorso anno

Buone notizie dagli abbonamenti, con la Samp che ha raggiunto e superato i numero dello scorso anno. Meno dal mercato, in una fase complessa

Buone notizie per la Sampdoria, che vede aumentare gli abbonati per la prossima stagione. Con la vendita libera scattata solo da qualche giorno, i numeri rispetto allo scorso anno sono decisamente più importanti e confortanti. Ad oggi le tessere staccate sono quasi 15 mila e possiamo dunque definire superato il dato complessivo dei 14.593 abbonamenti venduti nello scorso campionato. Un dato destinato ad aumentare, visto che la vendita libera si concluderà solo il 18 agosto. Ma perché tanta fiducia da parte dei tifosi? Evitato il fallimento societario, gli innesti dal mercato e la nuova gestione Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi hanno acceso una nuova fiamma nel cuore del tifoso blucerchiato. Il sogno è tornare subito in Serie A.