Sampdoria, rigettato il ricorso di Ferrero

Novità in casa Sampdoria . Il giudice Paolo Gibelli ha rigettato il ricorso di Massimo Ferrero presentato d’urgenza ex art.700 cpc per ottenere la misura cautelare dell’inibizione ai futuri aumenti di capitale da parte di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi . Da quanto si apprende, il ricorso è stato rigettato e ora si attende la pubblicazione della motivazione ufficiale, che sarà molto dettagliata e corposa e che farà capire quanti paletti metterà a Ferrero nella presentazione di nuovi e ulteriori ricorsi.

"La cessione non appare quindi invalida ove invalida al più potrebbe essere annullabile per un dato del tutto interno a Ssh, ovvero il dissidio dei soci. Si tratta di dato che non vi è alcuna prova che né la Sampdoria né Blucerchiati potessero apprezzare. Come detto se la cessione della prelazione è valida non vi è alcun fumus bonis iuris", riporta Il Secolo XIX in merito alla sentenza.