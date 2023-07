Sampdoria, si considera l’addio di Audero per arrivare a un difensore

La Sampdoria riparte dalla Serie B con l'ambizione della promozione diretta in massima divisione. Ciò che in molti dimenticano sono le condizioni economiche del club, che costringono i blucerchiati a vendere per acquistare. Poi oggi anche i due punti di penalizzazione peseranno. Per la nuova proprietà la parola chiave è autosufficienza in questo periodo di ripartenza. Per questo motivo la Samp si trova costretta a liberare uno tra Falcone e Audero - o entrambi - i quali sono considerati i profili più appetibili e onerosi sul mercato. Il primo tornerà presto a Lecce per 4 milioni di euro, il secondo è entrato nei radar dell''Inter che ha offerto 7 milioni di euro per il cartellino.