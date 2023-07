Inter, Trubin in standby: sondato Audero come secondo portiere

L' Inter ha bisogno di un nuovo portiere, più di uno in realtà. Un titolare che prenda il posto lasciato libero da Onana - che dovrebbe essere sostituito da Yann Sommer e per cui c'è una trattativa in atto - e un secondo portiere. Scelta sulla seconda linea che sembra esser ricaduta su Emil Audero , talentuoso estremo difensore sotto contratto con la Sampdoria su cui i nerazzurri hanno messo gli occhi da tempo e formalizzato un'offerta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il club ha fatto una prima avance da 7 milioni di euro per il cartellino e pare possa essere un'ottima base di partenza.

Ricordiamo che in precedenza l'obiettivo principale era il portiere del Galatasay, Anatolij Trubin. Ma la distanza tra domanda del club turco e offerta dei nerazzurri era notevole - 10 milioni offerti contro i 20 richiesti - per cui l'Inter ha preferito ripiegare su Audero. Altra possibilità sarebbe quella di attendere giugno 2024 e ingaggiare il portiere ucraino a parametro zero. A Milano ci pensano, ma serve agire in fretta solo poche settimane ci separano dal via del campionato.