Sampdoria, Stankovic: “Samp piazza importante, non vedo l’ora di iniziare”

Sarà Filip Stankovic, figlio di Dejan, a difendere la porta blucerchiata. "Sono davvero felice, so che quella della Samp è una piazza importante e non vedo l'ora di iniziare. Il rinnovo con l'Inter significa tanto per il mio futuro, ma per ora penso solo alla Sampdoria. Spero di incontrare e conoscere presto i miei nuovi tifosi". Le parole di Stankovic.