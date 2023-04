Serie B: ancora tutto da decidere

Come sempre il campionato di Serie B è imprevedibile

Il campionato di Serie B entra nella fase cruciale della stagione, ove sono in palio punti pesanti per i vari obiettivi di classifica di ogni club: tenendo presente che sia per quanto concerne la parte alta della classifica che la parte bassa ancora tutto può succedere, attraverso sitiscommesse.com possiamo vedere anche quelle che sono le indicazioni sui vari pronostici di scommesse sportive per questo finale di stagione.

Serie A diretta oppure play-off

Nella parte alta della classifica di Serie B la corsa ai primi due posti che possono garantire la promozione diretta in serie A, sembra una corsa a due tra Frosinone e Genoa, con i ciociari che a sei turni dalla fine hanno un vantaggio di 10 punti sulla terza e stanno consolidando sempre più la loro prima posizione con importanti risultati. Dopo un piccolo periodo di appannaggio, il Genoa ad oggi può vantare quattro punti di vantaggio sulla terza classificata, ossia il Bari, ma a sei turni dalla fine ed in un campionato come quello di serie B, quattro punti di vantaggio rappresentano un margine davvero sottile, considerando poi che il Bari, nonostante sia una matricola, sta disputando un ottimo campionato e, visto che i presupposti di inizio stagione erano quelli di una salvezza tranquilla, oggi può contare sulla spensieratezza, l’entusiasmo ed il calore del suo pubblico, fattori molto importanti che potrebbero anche spingerli ad ottenere la promozione diretta in serie A.

Oltre alla promozione diretta, un altro aspetto molto importante è rappresentato dal consolidare una buona posizione in previsione dei play-off, che vedrà coinvolte le squadre che si classificheranno dal terzo a l’ottavo posto in classifica: anche in questo caso le squadre classificata al terzo e quarto posto godranno di un vantaggio quello di saltare un turno di play-off. Ad oggi, dopo il Bari terzo in classifica, al quarto posto troviamo la sorpresa Sud Tirol altra neopromossa che dopo un avvio di stagione non dei migliori, con il cambio di allenatore, ha iniziato a scalare pozioni in classifica andando ad occupare i piani alti della classifica, proponendosi come una serie candidata per i play off; tra la quinta e l’ottava posizione troviamo altri quattro club ossia Reggina, Cagliari, Parma e Pisa, tutti e quattro i club stanno avendo una serie di alti e bassi, ma faranno di tutto per conquistare un posto per i play-off. A sei turni dal termine ed in un campionato come quello di Serie B bisogna considerare che anche club come Palermo e Modena, potrebbero rientrare nei giochi per un posto play-off.

La corsa salvezza

Proprio come per la parte alta della classifica, il campionato risulta molto avvincente anche nella parte bassa, dove i giochi sono ancora tutti da decidere: tutti i club invischiati nella lotta per non retrocedere faranno di tutto per evitare la retrocessione diretta in Lega Pro, destino che spetta a chi si classifica tra la ventesima e la diciottesima posizione. Ad oggi troviamo coinvolti alcuni club come Benevento, Brescia e Spal che occupano le posizioni dalla ventesima alla diciottesima: ad inizio stagione i suddetti club avevano programmato altri obiettivi, ma nonostante alcuni cambi di allenatore, non stanno riuscendo a risalire la classifica. Sicuramente parliamo di club non abituati a lottare nel bassi fondi della classifica, come può essere invece per il Cosenza che al momento occupa la sedicesima posizione, ma circa un mese fa era ultimo in classifica e sembrava destinato alla retrocessione: invece grazie ad un’ottima inversione è riuscito a risalire la china ed oggi ha dalla sua la possibilità di giocare degli scontri diretti tra le mura amiche. Al quindicesimo ed al quattordicesimo posto troviamo altri due club invischiati nella lotta retrocessione, ossia il Cittadella (che negli ultimi anni ha sempre lottato per il play-off ed in alcune stagioni ha sfiorato la promozione in Serie A) ed il Venezia (che ad inizio stagione dopo essere retrocesso dalla serie A, aveva programmato un pronto ritorno nella massima Serie A, ma purtroppo in corsa sono dovuti cambiare gli obiettivi ed oggi si trova a lottare per non retrocedere). Quello che sicuramente possiamo dire che il campionato di serie B, sia nella parte alta che nella parte bassa della classifica, regalerà emozioni fino all’ultimo secondo di questa stagione.