Spal, De Rossi: “Nainggolan dal 1′ contro il Venezia. Con Tacopina ci siamo detti…”

Le parole del tecnico alla vigilia del match contro il Venezia

Redazione ITASportPress

Conferenza stampa a Ferrara del tecnico della Spal Daniele De Rossi alla vigilia del match contro il Venezia. Chiarimento fatto con il dt Fabio Lupo attaccato la scorsa settimana per le operazioni di mercato. “Domani è una partita molto importante, - ha affermato l’allenatore biancazzurro Daniele De Rossi - non lo definirei uno spareggio perché mancano ancora tante partite, ma dobbiamo affrontarla con la testa di una finale visto che occupiamo la stessa posizione in classifica ed abbiamo in questo momento lo stesso obiettivo. Il mercato per noi e per loro è andato all’opposto ed entrambe le cose possono avere aspetti positivi e negativi: cambiare tanto a volte può darti la possibilità di pescare dal mazzo giocatori già pronti, ma altre volte la stabilità e la continuità possono rappresentare un vantaggio, perché inserire in gruppo due o tre giocatori è diverso rispetto a doverne inserire sette o otto.”

“Fetfatzidis e Nainggolan vanno visti e valutati in partita, perché la partita da degli stimoli diversi. La loro condizione sta migliorando, si allenano ognuno con le proprie caratteristiche e lo fanno sempre al massimo, non hanno saltato una seduta e mi sembrano sempre più frizzanti. Siamo contenti anche per Pepito Rossi perché sta migliorando e sta dando delle risposte positive, non è ovviamente convocabile ma va sottolineato il suo progresso ed il suo atteggiamento.”

“Contro il Bari abbiamo fatto venti minuti senza che ci mettessero mai in pensiero, abbiamo tirato più volte in porta in maniera pulita ed alla fine ne è venuto fuori uno score di 24 tiri a 9, che attesta anche i nostri progressi sul piano del gioco e della efficacia della manovra. Il Bari comunque è una squadra forte e, anche se i primi due goal sono arrivati in modo un po’ fortuito, ne apprezzo le caratteristiche ed il gioco. Dopo il doppio svantaggio poi c’è stata una grande reazione da parte nostra, ma sul 4-1 abbiamo dato la sensazione di aver un po’ mollato e questo non mi è piaciuto perché, anche se comprensibile, non è accettabile. Nel finale l’inerzia è tornata dalla nostra parte, non siamo riusciti a pareggiarla, ma la reazione, l’atteggiamento e il cuore dei ragazzi c’è stato e cresce esponenzialmente di domenica in domenica, ma bisogna vincere le partite.”

“L’equilibrio che cerchiamo in campo - ha proseguito il tecnico spallino - lo dobbiamo cercare e trovare anche fuori. Io arrivo sempre al campo con il sorriso anche dopo le sconfitte più cocenti, sforzandomi di essere anche più felice di quanto non sia, perché dobbiamo ricercare sempre l’entusiasmo, pur con la consapevolezza di poter e dover fare meglio di così.”

“So che quando parlo posso fare rumore, sono da anni nel mondo del calcio e so quello che faccio, così come ero consapevole delle mie parole. Io e Fabio abbiamo lo stesso obiettivo, magari cerchiamo strade diverse per raggiungerlo, ma l’obiettivo è lo stesso. Ci siamo parlati, ci siamo chiariti e dovevamo farlo non solo per noi, ma anche per il Club, per i giocatori e per tutto il mondo SPAL. Ho parlato anche con il presidente, al quale ho ribadito che il problema non è stato il mercato ma il percorso fatto per arrivare a determinate decisioni. Ovviamente dopo la conferenza di venerdì scorso non era felicissimo, ma ci siamo chiariti anche con lui e non c’è alcun tipo di problema.”

“La Mantia ogni domenica è in ballottaggio con Moncini e Rabbi. Come vi avevo già detto, contro la Reggina avrebbe giocato titolare, ma per dinamiche extra campo è entrato a gara in corso, ma comunque da quando sono qui alla SPAL ha sempre giocato, tranne contro l’Ascoli perché influenzato e contro il Brescia perché squalificato. Ha avuto il suo spazio e ne avrà ancora anche se, non giocando più con due punte, potrà essercene meno, ma Andrea si allena bene, il suo atteggiamento è sempre positivo ed a me sembra anche più brillante di qualche settimana fa.”

“Io penso che Zanellato nelle ultime partite abbia fatto bene, - ha dichiarato mister De Rossi - poi il tifoso ha tutto il diritto di esprimere il proprio dissenso. Forse con il Bari ha giocato peggio e può aver pesato l’errore sul terzo gol, ma in quel momento tutta la squadra stava giocando al di sotto delle proprie possibilità. Come Zanellato stanno facendo bene anche Prati, Murgia e tutti gli altri centrocampisti che ho a disposizione e rispetto ai quali sono molto soddisfatto.”

“Credo che il portiere abbia bisogno di stabilità e sono contento di Alfonso, ma tutti sono sempre in discussione e Brazao fin da subito ha messo subito in mostra grande reattività ed esplosività tra i pali. Si è già integrato bene nel gruppo squadra e nel sottogruppo dei portieri, ma la sua ultima partita risale alla fine del 2020 e questo ci fa essere più cauti. Siamo contenti di averlo con noi ed avrà la sua opportunità, perché vorremmo vedere come gestisce l’area e la porta, che sono gli spazi vitali per un portiere, in un contesto diverso da quello degli allenamenti.”

“Io faccio sempre caso al seguito dei nostri tifosi - ha concluso l'allenatore biancazzurro. A Roma giocavamo praticamente sempre in casa anche in trasferta e la stessa cosa con numeri diversi la ritrovo qui a Ferrara. C’è grande senso di appartenenza e di identità, lo si percepisce in ogni angolo della città e io sono arrabbiato perché non stiamo restituendo ai nostri tifosi tutto l’amore che ci danno. Sapere che domani i nostri saranno in tanti ci dà una spinta in più e, personalmente, anche un problema in più perché per me non dare soddisfazione a chi se lo meriterebbe rappresenta un problema e vorrei solo restituire loro sotto forma di punti un po’ di tutto l’affetto ricevuto. Con Tacopina ci siamo sentiti e non ci sono problemi. Chiaro che non era contento ma con il presidente ci siamo detti che abbiamo le carte in regola per risalire in classifica".