Spal, futuro sempre più incerto. La decisione finale di Tacopina non è vicina

L'amarezza e lo sconforto in tutto l'ambiente Spal per la clamorosa retrocessione in Serie C della compagine allenata da Massimo Oddo è ancora grande. La squadra del presidente Joe Tacopina era partita con ben altri obiettivi ad inizio campionato ma poi sono stati commessi tanti errori e alla fine è arrivato il verdetto calcisticamente più atroce. Ma la partita per la Spal adesso si gioca su altri campi perchè c'è il serio rischio che Tacopina non continui la sua avventura a Ferrara perchè si è sentito tradito, offeso e minacciato da una parte di tifosi (quella della curva Ovest in particolare) con i quali aveva sempre avuto un feeling particolare.