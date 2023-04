Spal, Meccariello: “Solo uniti possiamo vedere un po’ di luce. Ai tifosi chiedo…”

Dopo il pareggio contro il Modena in campionato, la Spal si prepara per un'altra settimana intensa dove sarà chiamata a raccogliere tutte le forze per cercare, poi, davanti al proprio pubblico i tre punti contro il Perugia. A parlare dopo lo 0-0 dell'ultimo turno è stato Biagio Meccariello come riportato da Lo Spallino.