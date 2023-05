Spal, nessun incontro tra Tacopina e i tifosi. Intanto c’è nodo squadra

LA SMENTITA Questa la nota del club di Ferrara che ha smentito l'incontro tra Tacopina e i tifosi: "In merito a quanto pubblicato oggi sulla pagina Facebook "Curva Ovest Ferrara", SPAL precisa che il presidente Joe Tacopina non è a Ferrara in questi giorni e che la sua agenda da mesi prevedeva il suo rientro in città soltanto nel mese di giugno in data ancora da definire. Nessun rappresentante di SPAL ha fissato un appuntamento per conto del presidente per la data del 30 maggio, è stato solo riferito che ci sarebbe stata la possibilità di un futuro incontro. Il presidente Tacopina ha sempre tenuto aggiornato il Sindaco Alan Fabbri sugli sviluppi interni a SPAL e continuerà a farlo anche in futuro. Ad oggi non ci sono date e condizioni disponibili per un incontro tra le parti".