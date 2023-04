Spal, Oddo polemico: “Oggi abbiamo vinto 2-1 sul campo poi…”

Oddo polemico oggi attacca l'arbitro per il gol annullato a Maistro nel finale

Al termine della partita contro il Perugia , mister della Spal Massimo Oddo ha raggiunto la sala stampa dello Stadio "Mazza" per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

"Siamo partiti molto molto bene nei primi minuti, - ha affermato il tecnico spallino - poi è arrivato il loro goal su palla inattiva dove abbiamo perso una marcatura e subito dopo abbiamo avuto qualche minuto di sbandamento, che ci poteva stare essendo coinciso con l’uscita dal campo di Nainggolan per infortunio. Nel secondo tempo siamo rientrati con più convinzione e dopo i primi dieci minuti abbiamo preso in mano la partita. Oggi l’abbiamo vinta, dico che l’abbiamo vinta perché la partita è finita 2-1 sul campo e non aggiungo altro, le immagini ci sono e parlano."