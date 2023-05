Spal-Parma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Spal-Parma si sfideranno oggi, sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 per la 37esima giornata di Serie B. Padroni di casa che devono trovare per forza punti per la salvezza, ospiti in zona playoff con la voglia di fare bene.

La Spal di Oddo punterà tutto su Moncini in attacco con Tunjov e Rauti a sostegno. In mezzo al campo toccherà a Contiliano, Prati, Maistro. In difesa davanti a Alfonso ci saranno Dickmann, Varnier, Maccariello, Dalle Mura.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Spal e Parma si giocherà, come detto, oggi sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 per la 37esima giornata di Serie B. Gli appassionati e tifosi potranno assistere alla gara odierna del torneo cadetto in diretta tv e streaming. Per farlo basterà avere DAZN, Sky o Helbiz Live. In particolare in tv su Sky o Sky Go mentre in streaming con DAZN e Helbiz Live anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.