Spal-Perugia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Spal e Perugia si daranno battaglia oggi per la 35esima giornata di Serie B dalle 16:15.

Spal-Perugia scenderanno in campo oggi, domenica 30 aprile 2023 alle ore 16:15 per la 35esima giornata del campionato di Serie B.

Spal-Perugia, le ultime Scontro diretto per la permanenza in Serie B quello odierno che attende Spale Perugia. I padroni di casa di Oddo si trovano ad inseguire con un punto di svantaggio. Per questa ragione la gara odierna è di vitale importanza e non bisogna fallire.

In campo per i ferraresi Moncini e La Mantia in attacco per cercare gol pesanti. Alle loro spalle ci sarà il contributo di Nainggolan. In mezzo spazio a Contiliano, Prati e Maistro mentre in difesa Alfonso tra i pali con Dickmann, Arena, Dalle Mura e Tripaldelli davanti.

Negli ospiti ci saranno Olivieri e Di Carmine in avanti con Luparini alle loro spalle. In mezzo spazio a Iannoni, Santoro, Lisi, Casasola. In difesa Furlan protetto da Struna, Curado e Sgarbi.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Spal e Perugia si giocherà, come detto, oggi domenica 30 aprile 2023 alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie B.

Gli appassionati di cadetteria potranno vedere la gara in diretta tv e streaming in diverse modalità. Il match sarà trasmesso da DAZN, Helbiz Live e Sky. In streaming con le stesse prime due emittenti, mentre con la seconda tramite Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Dalle Mura, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; Moncini, La Mantia . Allenatore: M. Oddo.

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Struna, Curado, Sgarbi; Iannoni, Santoro, Lisi, Casasola; Luparini; Olivieri, Di Carmine. Allenatore: F. Castori.