Spal, Tacopina ha deciso: De Rossi resta ma serve la svolta a Venezia

Daniele De Rossi oggi con la sua Spal ha incassato la seconda sconfitta consecutiva. Al Mazza il Bari ha vinto 4-3 acuendo la crisi degli estensi che adesso sono in piena zona retrocessione. La panchina del tecnico in un primo momento è sembrata traballare ma secondo quanto appreso da Itasportpress.it, De Rossi continuerà la sua avventura sulla panchina della Spal anche se è una conferma a tempo. Decisiva la prossima partita sul campo del Venezia, ex squadra del presidente biancazzurro Joe Tacopina. Il patron statunitense ha confermato la fiducia al tecnico che ha voluto sulla panchina al posto di Roberto Venturato. Di certo le dichiarazioni di De Rossi, che ha attaccato venerdì scorso il ds Lupo sulla gestione del mercato, non sono andate giù a Tacopina che forse si è anche pentito di aver scelto l'ex centrocampista della Roma. Ma per adesso si va avanti insieme nella speranza che arrivi la svolta in campionato anche con il contributo di Nainggolan che oggi è stato un vero trascinatore con un assist e un gol nella ripresa del match contro il Bari.