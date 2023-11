Spezia, testa di maiale al centro sportivo: “Azione che si commenta da sola”

Dopo una sola vittoria nelle ultime tredici partite di campionato, gli ultimi posti in classifica e il recente cambio in panchina con D'Angelo al posto di Alvini, prosegue il momento estremamente negativo dello Spezia . Come riportato in queste ore, nella mattinata di giovedì 16 novembre è stata ritrovata una testa di maiale davanti al centro sportivo del club ligure. Una minaccia importante quella ricevuta all'esterno dell'impianto "Bruno Ferdeghini", con tanto di striscione eloquente e che non lascia spazio a interpretazione: "Tempo scaduto".

Sulla vicenda, è intervenuto il CEO del club ligure, Andrea Gazzoli: "Come ho avuto modo di dire già ieri in conferenza, queste azioni non sono di certo riconducibili ai veri tifosi dello Spezia e si commentano da sole. Non credo ci sia altro da aggiungere, se non che in questo momento sarebbe decisamente importante abbassare i toni della discussione, limitandosi a una critica costruttiva e appassionata, cercando di stare vicino alla squadra come i nostri tifosi hanno sempre fatto. Siamo sempre a disposizione per confrontarci con chi ama lo Spezia, anche quando si tratta di confronti forti come accaduto recentemente, ma sempre nel nome della civiltà e della condivisione di idee per il bene del Club".