Serie B: Lecco, un punto contro lo Spezia. E’ 0-0 il finale

Nonostante qualche occasione da entrambe le parti, è 0-0 il finale della gara di Serie B tra Lecco e Spezia. Per i bianconeri - che non riescono a rialzarsi in classifica - si tratta di un pareggio dal sapore di sconfitta. Il Lecco invece del nuovo allenatore Emiliano Bonazzoli invece, nonostante un brutto inizio di stagione, ottiene un punto che può consegnare morale a tutto l'ambiente.