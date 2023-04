Südtirol avanti con De Col: rinnovo fino al 2024

Annuncio ufficiale in casa del Südtirol dove il calciatore Filippo De Col ha rinnovato il proprio contratto fino al 2024. Sui profili social e il sito della società che sta stupendo tutti in questa stagione di Serie B, è possibile leggere il lungo comunicato.

"Originario di Pieve di Alpago, nato ad Agordo, in provincia di Belluno il 27 ottobre 1993, 183 centimetri per 80 chilogrammi di peso forma, Filippo “Pippo” De Col è un difensore esterno basso o centrocampista di fascia destra, di piede destro, capace di giocare anche sulla fascia mancina. Dotato di ottima resistenza fisica e di buona velocità è abile sua in fase difensiva che in fase offensiva. Al 5 marzo 2023 vanta complessivamente 221 gare di Serie B con una rete e 13 assist, a cui si aggiungono 15 presenze in Coppa Italia (1 rete) [...]".