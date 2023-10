Südtirol, Bisoli: “Contro il Palermo meritavamo noi… ma vabbè, è la Serie B”

Prestazione attenta e di livello del Südtirolche non è servita per portare via punti da Palermo. Sulla grande rimonta dei rosanero si è espresso l'allenatore avversario, Pierpaolo Bisoli, deluso per un'opportunità mancata. "Questa è la Serie B, se non sei determinante sotto porta non vai da nessuna parte" ha dichiarato nel post partita quasi come rimprovero alla sua squadra.