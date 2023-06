Südtirol, Bisoli: “La prossima Serie B senza top club ma più complicata”

Ma per quale motivo la prossima Serie B sarà ancora più complicata di quella appena trascorsa? Salutate Frosinone, Genoa e Cagliari, quali sono le squadre dalle grandi ambizioni per il prossimo campionato? Sicuramente le ultime arrivate dalla A, ma anche qualcun altro che si sta rinforzando: "Non dimentichiamoci che lo scorso anno sono retrocesse squadre che l’anno prima erano andate ai playoff, dobbiamo quindi stare molto attenti. Ripeto che il primo obiettivo è quello di vivere, gioire e soffrire per rimanere in questa categoria" ha ricordato Pierpaolo Bisoli, il quale proprio di recente ha rinnovato fino al 2025 con il Südtirol.