Südtirol, Bisoli: “Palermo grande squadra, ma anche noi abbiamo…”

Pare essere un'impresa la trasferta che attende il Südtirol prossima domenica. La squadra di Pierpaolo Bisoli affronterà il Palermo , uno degli avversari più temibili di questa Serie B. Ma l'allenatore non ha paura: "Loro sono molto forti ed in casa, noi però abbiamo anche valori importanti. Andremo lì cercando di dare del filo da torcere" ha dichiarato in conferenza stampa.

CONDIZIONI: Innanzitutto, l'allenatore ha parlato delle condizioni della propria squadra tra affaticamenti e infortuni. "Le due gare ravvicinate sono state veramente pesanti, abbiamo avuto due giorni per recuperare e spero arriveremo abbastanza freschi. A livello di indisponibili qualcuno ci potrà essere. Davi ieri ed oggi non ha fatto allenamento, per cui dubito ci possa essere per la gara di domenica. Mentre Cagnano e Lunetta possono essere due valide alternative che si giocheranno il posto". Poi ha ricordato la vittoria dello scorso anno: "E’ stata una bellissima gara dove gli ultimi dieci minuti se non sbaglio loro presero un palo. Dovremo fare una partita simile a quella fatta nel secondo tempo ad Ascoli tenendo punita la nostra area perché loro negli uno contro uno sono molto bravi".