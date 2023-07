Südtirol, Bisoli: “Serve migliorare sui calci piazzati, ma ho visto anche…”

"Dobbiamo lavorare ancora sui calci piazzati, perché abbiamo preso tre gol e mezzo così e non va bene. Ma non posso che scusare la squadra, in preparazione non abbiamo ancora lavorato su questo aspetto e si può capire". Così ha parlato Pierpaolo Bisoli al termine dell'amichevole contro il Sassuolo persa per 4-0. Il tecnico del Südtirol è convinto di essere sulla buona strada, ma serve ancora migliorare e limare alcuni dettagli per definirsi "pronti" all'avvio del campionato.