Südtirol, Bisoli sfida il Cagliari: “Sarà 1° aprile, speriamo di fare lo scherzetto”

GARA - "Però la partita è talmente importante e stimolante da giocare. Lo stadio lo conosco bene, sarà pieno, con passione ed entusiasmo. Noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita sapendo che abbiamo una, se non la più forte del campionato. Ha un allenatore che non c'entra niente con la categoria. Troviamo una cosa molto difficile da affrontare. Siamo pronti e cercheremo di nascondere nostri difetti e mettere in mostra le nostre qualità".

CAGLIARI E RANIERI - "Ranieri preoccupato da noi? Speriamo di fare il pesce noi a loro, lo scherzetto dato che è 1° aprile", ha detto il tecnico. "Quando per sei trasferte non prendi gol, hai una mentalità e organizzazione importante. Questo è merito dei ragazzi. Domani è un altro banco di prova per noi. Noi vogliamo andare con compattezza e organizzazione. Sento dire che difendiamo solo, ma credo che la mia squadra non faccia solo questo. Che sia brava a farlo si, se poi vinci e sei terza in classifica... non credo si difenda e basta. La mia squadra ha le qualità anche per vincere".