Ternana, Breda: “Squadra non allo sbando, solo poco fortunata”

Intervenuto in conferenza, Roberto Breda si è presentato come nuovo allenatore delle Fere. Poi un occhio alla gara contro lo Spezia

SQUADRA: "Torno con piacere ad allenare la Ternana - ha esordito Breda in conferenza -. La squadra non è allo sbando, ha fatto anche buone cose ma è stata poco fortunata. Conosco i giocatori, qualcuno l’ho allenato mentre con altri ci ho giocato contro. Io credo che la squadra abbia valori importanti. In primis dovremo concentrarci su due aspetti: la partita e la crescita. Solo così possiamo fare un bel lavoro". Continuando su questo discorso: "Tatticamente? Si, ho qualche idea. Ora pensiamo allo Spezia che sarà una gara tosta contro una grande squadra. Servono punti... So che c’è un bel gruppo, ma ora dobbiamo trovare le risposte a quei numeri (ultimi in classifica, ndr) che non vanno bene".