Ternana, ufficiale Roberto Breda è il nuovo allenatore

Ora è ufficiale: sarà Roberto Breda a succedere all'esonerato Cristiano Lucarelli e guidare la Ternana per il proseguo della stagione. Ecco il nuovo staff delle fere

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi ed ora è reso ufficiale dallo stesso club. Sarà Roberto Breda a prendere il posto di Cristiano Lucarelli e guidare la Ternana per il proseguo della stagione. Un allenatore che ha già avuto a che fare con l'ambiente delle fere, che ha allenato in passato nel 2015-2016. Si tratta quindi di un ritorno.

COMUNICATO: Questo il comunicato condiviso dallo stesso club tramite profili social ufficiali. "La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato in qualità di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Il tecnico veneto torna sulla panchina delle Fere dopo l’esperienza della stagione 2015/16, sempre in Serie B, culminata con il raggiungimento della salvezza per la squadra. Breda, che si è poi legato ai rossoverdi fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo, avrà con se i seguenti collaboratori: Vincenzo Melidona (vice allenatore), Donatello Matarangolo (preparatore atletico). Al neo-allenatore ed al suo staff il più sincero augurio di buon lavoro da parte del presidente Nicola Guida e da parte della società".