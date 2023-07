Ternana, Capozucca nuovo direttore sportivo

Diversi i rumors in queste settimane ma ora è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte della società. Stefano Capozucca torna alla Ternana nelle vesti di direttore sportivo. Per il dirigente si tratta della seconda volta nel club dopo l'esperienza maturata nel biennio 2002-2004.

NOTA - "La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il signor Stefano Capozucca, in qualità di direttore sportivo", si legge nel comunicato ufficiale. "Per l’esperto dirigente, ex tra le altre di Genoa, Livorno, Frosinone e Cagliari, si tratta di un ritorno a Terni, dove ha già operato alle dipendenze di Luigi Agarini nel biennio 2002/2004. Al nuovo diesse delle Fere l’augurio sincero di buon lavoro da parte del presidente Nicola Guida e di tutta la famiglia rossoverde".