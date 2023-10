Ternana, Capozucca smentisce: “Lucarelli non è mai stato in bilico per noi…”

Una vittoria che ha dato speranza quella in casa contro la Reggiana. Così la Ternana si gode il ritorno ai tanto desiderati tre punti, che non risolvono tutto, ma regalano qualche certezza anche a mister Cristiano Lucarelli . L'allentare non è in bilico secondo il direttore sportivo Stefano Capozucca , dunque può star tranquillo ed affrontare le prossime gare con serenità.

MOMENTO DIFFICILE: "Finalmente siamo riusciti ad unire la prestazione ai i tre punti, per noi era veramente importante - ha dichiarato il direttore ai microfoni di AMTerni Television -. Siamo sinceri, aspettavamo questa vittoria da un paio di partite e più volte ci siamo andati vicino con delle buone prestazioni. Parlo di Como, dove pensavamo di vincere, o con il SudTirol dove abbiamo preso gol a partita finita. Con la Reggiana, invece, la partita si è messa subito bene: dopo 10 minuti eravamo sopra di due gol e la squadra ha giocato un buon calcio in generale". Tornado su Lucarelli, poi: "Non abbiamo mai avuto il minimo dubbio su di lui. Penso che D’Aniello non volesse dire quello, perché non lo abbiamo mai messo in discussione".