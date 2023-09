Ternana, Lucarelli in bilico: “Come giocheremo? Mi interessa solo vincere…”

Appuntamento segnato a sabato 30 settembre per Ternana -Reggiana , sfida che con gran probabilità deciderà le sorti di Cristiano Lucarelli . Fino ad oggi, la gestione dell'allenatore è stata deludente ed un'altra sconfitta potrebbe risultare fatale. Lo vediamo pure nelle sue parole, in conferenza stampa: "Come giocheremo? Non mi interessa, penso solo a vincere stavolta..".

SQUADRA: "La squadra ha avuto sempre un grande spirito, arriva alle partite con entusiasmo e con voglia di fare risultato. Ovviamente tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma credo ci manchi solo un po’ di cattiveria. Domani sarà una partita in cui c’è da rispondere presenti, proprio con la cattiveria. Come giocheremo domani non mi interessa, voglio solo vincere" ha dichiarato l'allenatore. Riguardo gli infortunati e indisponibili, invece: "Mantovani e Viviani sono da valutare, sono usciti malconci da Ascoli. De Boer invece verrà inserito piano piano. La Reggiana? Mi aspetto dei cambi rispetto all’ultima partita, è un 4-3-1-2 che passa a tre in fase di impostazione. Ho studiato bene gli avversari, ora sta a noi scendere in campo e dimostrare".