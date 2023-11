Ternana, Capozucca su Lucarelli: “Esonero? Stiamo valutando”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Capozucca ha parlato della posizione di Cristiano Lucarelli. Come detto nelle scorse ore, l'allenatore della Ternana è a forte rischio esonero. "Con il Presidente Guida ci sono delle valutazioni in corso sul futuro. Oggi la prestazione è stata migliore rispetto alle ultime, però per rispetto di chi tiene alla Ternana dobbiamo riuscire a rimediare all'attuale situazione che è veramente difficile. La squadra ha dei valori e quindi deve riscattarsi. Al momento non sono state prese decisioni, non c'è stato l'esonero di Lucarelli, poi potrebbero esserci novità in serata o domani ma serve ancora parlare con tutto lo staff dirigenziale. Non ha senso cambiare tanto per cambiare, lo facciamo solo se sappiamo che possiamo portare qualcosa di buono. Il Presidente ha detto che la decisione spetta a me e quindi la prenderò entro massimo un paio di giorni".