Ternana, Cristiano Lucarelli verso l’esonero dopo la sconfitta con il Venezia

Ternana, Lucarelli a forte rischio esonero; fatale la sconfitta contro il Venezia

Cristiano Lucarelli dunque, sarebbe a un passo dall'addio alla Ternana. Per lui, potrebbe rivelarsi fatale la sconfitta rimediata in casa contro il Venezia nelle ultime ore. In generale, sono appena sei i punti raccolti dalla Ternana nelle prime dodici partite di campionato. Un rendimento altamente deludente per la squadra dell'ex allenatore del Catania che, con la sua squadra, occupa momentaneamente il 19esimo posto nella classifica di Serie B ed è dunque in piena zona retrocessione. Come riferito da Sky Sport, la sua posizione è adesso fortemente in bilico e non si esclude un cambio in panchina già in tempi brevi. Come detto, al suo posto una prima idea della società umbra potrebbe essere quella di Fabrizio Castori.