Verso Potenza-Catania, i precedenti della gara: sorridono gli etnei

Dopo l'importante vittoria ottenuta contro il Brindisi, il Catania si prepara a sfidare il Potenza nel prossimo turno del girone C di Serie C. Una partita senza dubbio complessa per i rossazzurri di Luca Tabbiani che - domenica 5 novembre alle ore 14:00 - sfideranno una squadra insidiosa, con importanti individualità offensive e appena un punto dietro in classifica. Per i rossazzurri, sarà fondamentale vincere in modo da ottenere la seconda vittoria consecutiva e riprendere fiato dopo le enormi difficoltà di inizio stagione. A Potenza, le due squadre si sono sfidate per ben sedici volte nella loro storia e, in questo senso, il bilancio è favorevole al Catania. Gli etnei infatti, hanno ottenuto sette vittorie e quattro pareggi a Potenza. Viceversa, sono solo quattro i successi per i rossoblù in casa contro il Catania nel corso della propria storia.